» بالفيديو.. الكويت تتقدم على منتخب مصر

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الكويت

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تقدم الكويت على المنتخب الوطني، بهدف دون رد، في المباراة التي تجمعها حاليًا، على إستاد جابر الأحمد، ضمن استعدادات الفراعنة لكأس العالم 2018 في روسيا

أحرز  اللاعب  فيصل الأنصارى هدف الكويت في الدقيقة 7 من اللقاء.

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