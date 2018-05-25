» شاب يذبح ابن عمه بسبب كرة القدم

25 مايو 2018 - 09:20 م

أقدم عامل بإحدي قري محافظة المنيا اليوم الجمعة، علي قتل ابن عمه، خلال وقوع مشاجرة بينهما بسبب لعب كرة القدم.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف مدير أمن المنيا ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنيا، بتلقيه بلاغ من غرفة عمليات النجدة بمقتل شاب داخل إحدى القرى التابعة للمركز.

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى القرية وتبين مقتل "أ. أ" 23 عامًا، حاصل على دبلوم، متأثرًا بإصابته بجرح في الصدر، وأن المتهم بقتله هو ابن عمه ويُدعى "ب. ع" 20 عامًا عامل.

وأوضحت التحريات، أنه خلال ممارسة المتهم والمجني عليه لعب كرة القدم، وقعت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها الثاني بطعن ابن عمه في الصدر باستخدام آلة حادة "مطواة"، وتحرر محضر بالواقعة.