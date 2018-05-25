» إصابة 11 شخصًا في حادثي انقلاب سيارتين ببني سويف

أصيب 11 شخصاً مساء اليوم الجمعة، فى حادثي انقلاب سيارتين ملاكي إحداهما على الطريق الصحراوي الشرقي والآخر بالقرب من قرية جرزا على الطريق الزراعى نطاق محافظة بنى سويف .

تلقى اللواء جرير مصطفى بلاغاً من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكى بجوار نفق أبو صالح على الطريق الصحراوى الشرقى، وهرعت ثلاث سيارات اسعاف تابعة لمرفق اسعاف بنى سويف ونقلت " إبراهيم شكرى ميخائيل "- 45 سنة ، وشقيقته "سوزان "- 24 سنة ، " إلينا سامى " -28 سنة ، وشقيقها "مايكل " – 36 سنة، "مريم مينا " – 35 سنة، "وهيب شكرى سامى" – 36 سنة، جميعهم مقيمون مدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، إلى مستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم.

كما تلقى مدير أمن بنى سويف بلاغاً من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ملاكى بالقرب من قرية جرزا نطاق مركز الواسطى شمال بنى سويف.

ونقلت 3 سيارات إسعاف كلاً من " فارس شعبان عبدالفضيل " – 48 سنة أمين شرطة ، " نادى محمد بركات " – 43 سنة أمين شرطة، "صفوت محمد كامل " – 44 سنة"، أحمد محمد عبدالعظيم " – 29 سنة، "محمود محمد عبدالعظيم" – 43 سنة إلى مستشفى الواسطى المركزى لتلقى العلاج اللازم .