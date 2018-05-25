» كوب شاي ينهي حياة مسجون بالذبح بقسم روض الفرج

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النيابة العامة

كوب شاى

قتل زميلة

التحقيق مع مسجون

قسم روض الفرج

أدلى المتهم بذبح زميله داخل حجز قسم شرطة روض الفرج، باعترافات تفصيلية فى التحقيقات، حيث اعترف المتهم "حسن م" محبوس على ذمة قضية مخدرات قائلاً  إن المجنى عليه سكب عليه كوب شاى أثناء جلوسه بجواره فى حجز قسم شرطة روض الفرج.

وأضاف المتهم، أنه عاتب المجنى عليه بسبب سكب الشاى، إلا أنه نهره فنشبت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى تشابك بالأيدى فطعنه بـ"كاتر" فى عنقه.

يذكر أن مشاجرة اندلعت  بين المحتجزين بقسم شرطة روض الفرج بسبب خلافات بينهم، أخرج على إثرها أحد المحتجزين آلة حادة وطعن به زميله داخل الحجز، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.


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