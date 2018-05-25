هذا هو رأي «السيسي» في المصالحة مع الإخوان

25 مايو 2018 - 08:32 م

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إنه ليس هناك توجه لدى السلطة للمصالحة مع جماعة الإخوان.

وقال شكري ردًا على سؤال حول المبادرات التي خرجت مؤخرًا للمصالحة مع الإخوان -خلال لقاءه مع قناة النيل للأخبار على التليفزيون المصري-: "ليس هناك توجه للمصالحة مع من استباح دماء المصريين ورفع السلاح في وجههم، ويقصي عن الحياة السياسية الغالبية العظمى من الشعب المصري".

وأضاف شكري: "دائما يؤكد الرئيس السيسي أن مصر لكافة أبناءها طالما التزموا بالقانون وقواعد التي تجمعنا، وهذا هو المنهج الذي نسير عليه".

وتابع: "أي جهود لأي مصالحة مع تنظيم غير شرعي ليست لها أي محل".

كان الدكتور كمال الهلباوي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان؛ دعا لمصالحة شاملة في مصر تضم جماعة الإخوان "الإرهابية"، وقال إن مبادرته تهدف لما أسماه بـ "نشر للسلام المجتمعي" مع الجميع، وليس مع الإخوان فقط، وأنها تهدف لـ"الخير".

وأوضح القيادي الإخواني المنشق، أن مبادرته طرحها للمصالحة والإصلاح المجتمعي، والتعامل مع المعارضة جميعًا من شتى التوجهات، وأنه استثنى منها أهل العنف والإرهاب.