  • الجمعة 25 مايو 2018
  • بتوقيت مصر08:26 م
بحث متقدم
الخطيب

«ساويرس» يُطالب «الخطيب» بالرحيل

المنتخب

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر والكويت

ليفربول

بالفيديو.. استقبال خاص لـ"صلاح" من جماهير ليفربول

الذبح يحسم المعارك الخلافية فى مصر

عاطل يذبح سجين بقسم روض الفرج

حورية فرغلي تتعرض للسرقة

أخر التطورات في الحالة الصحية للفنانة حورية فرغلي

اديب

"أديب" يشعل النار بين "آل الشيخ" و"الخطيب"

صلاح

"فندي": "صلاح وزويل" دليل على نجاح المصري بشرط

صلاح

أخصائي تأهيل ليفربول يصدم "صلاح"

تركي ال شيخ والخطيب

"آل الشيخ" يكشف كواليس فشل صفقة الأهلي و"دياز"

الرئيس السيسي

"السيسي" يوجه رسالة لقادة القوات المسلحة

في أوكرانيا..

بالفيديو.. استقبال خاص لـ"صلاح" من جماهير ليفربول

الرياضة

ليفربول
صلاح

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

تعليق جريء لـ"الإبراشي" على انخفاض مستوى صلاح

#

بالفيديو.. مشجعوا ليفربول يطلقون أغنية جديدة لـ"صلاح"

#

بالفيديو.. أغنية جديدة من جماهير ليفربول لـ«صلاح»

#

محمد صلاح يوجه رسالة إلي جماهير ليفربول

ريال مدريد

الجماهير

محمد صلاح

ليفربول

نشر الحساب الرسمي لموقع نادي ليفربول الانجليزي مقطع فيديو على "يتوب" للحظة وصول الفريق إلى العاصمة الأوكرانية "كييف" استعداداً لمواجهة ريال مدريد الإسباني في تمام التاسعة الا ربع مساء غد السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا والاستقبال الجماهيري للفريق.

ويظهر من خلال الفيديو الاهتمام الجماهيري الكبير بمحمد صلاح هداف الفريق ونجم المنتخب الوطني .

وكان يورجن كلوب المدير الفني للفريق قد أعلن أمس عن القائمة التي ضمت كلًا من :

حراسة المرمى: لوريس كاريوس - سيمون مينيوليه - داني وارد

الدفاع: ناثان كلين - ترينت أليكس أرنولد - فيرجيل فان دايك - ديان لوفرين - راجنر كلافان - ألبيرتو مورينو - أندرو روبرتسون - ناثان فيليبس.

الوسط: جوردان هينديرسون - جيورجينيو فينالدوم - جيمس ميلنر - إيمري تشان - أدم لالانا - رافائيل كاماتشو - كورتيس جونز.

الهجوم : روبرتو فيرمينو - محمد صلاح - ساديو ماني - داني إنجز - دومينيك سولانكي - بين وودبرن.
شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مسلسل تهريب الآثار المروع وغياب الأجهزة الرقابية

جمال سلطان

علاقة "الأوربي" ونظيره "الأمريكي" بالإسلام والمسلمين

محمود سلطان

المعلن المضحوك عليه

فراج إسماعيل

حكايتي .. وابتسامة هوليود (2)

عبد العزيز محمد قاسم

طريق الموتى

عبد الرازق أحمد الشاعر

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «كوكا» يقود هجوم المنتخب أمام الكويت
» الاعتداء على الفنانة "منى عبدالغني" بسبب ارتدائها الحجاب
» أخر التطورات في الحالة الصحية للفنانة حورية فرغلي
» هذه الفنانة تقع في فخ "رامز تحت الصفر" الليلة
» بالفيديو.. وزارة الدفاع تحتفل بالعاشر من رمضان
» ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق
» استشاري مسالك يقدم روشتة علاج لمرضى الكلى في رمضان
» تذكر وصية الأم المتوفاة حب واشتياق لها
» قطع المياه عن 15 منطقة بالجيزة لمدة 6 ساعات
» قتل عامل للخلاف على "فكة" 100 جنيه في البحيرة
» "ساويرس" يطالب "الخطيب" بالاستقالة فورًا

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:20 ص

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
صلاح وابو هشيمة
باشاوات الرياضة المصرية
القصة الكاملة للحرب على الشيخ الشعراوي
أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمي باسم المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق
مصريون يحلمون بالعودة لمصر