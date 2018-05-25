بث مباشر.. مباراة منتخب مصر والكويت

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المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر للمباراة الودية بين مصر والكويت.
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فجر
03:21
شروق
04:59
ظهر
11:57
عصر
15:36
مغرب
18:55
عشاء
20:25