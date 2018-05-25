"فندي": "صلاح وزويل" دليل على نجاح المصري بشرط

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مأمون فندي

جامعة جورج تاون

انتقد الدكتور مأمون فندي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة "جورج تاون" ما يحدث داخل مصر من عرقلة للمواهب التي من شأنها ان تسطع في سماء النجومية وتنهض بالمجتمع.

وقال "فندي" في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "محمد صلاح واحمد زويل إثبات ان المصري قادر على النجاح، بس بشرط خارج مصر، لأنه في مصر الناس مشغولة بس بعرقلة بعضها وجعل حياة الآخرين جحيم. متى نفسح الطريق للنجاح؟".

وانهالت التعليقات علي تغريدة "فندي" وجاء أبرزها:-

قال ناشط: " مصر ليست وحدها يادكتور".

وقال أخر: " نتساءل متى تتوقف مصر و شركة كبيرة في المقاولات عن مد العمل للمحالين على المعاش في جميع الأقسام و الإدارات ؟؟؟؟؟؟ و تتحدث عن النجاح ؟؟".


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