ضبط 3600 قطعة العاب نارية داخل محل بقليوب

25 مايو 2018 - 03:52 م

تمكن ضباط مباحث التموين بالقليوبية، من ضبط 3600 قطعة ألعاب نارية مختلفة في محل بقالة جملة في قليوب، تحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ علي المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لمباحث التموين مفادها قيام المدعو "مصطفى. م. م" 50 سنة - صاحب محل بقالة جملة الكائن بناحية شارع نادى باريس - دائرة قسم قليوب ومقيم شارع سيدى وهيب قليوب البلد. وذلك لحيازته وعرضه للبيع ألعاب نارية مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات تدل على مصدرها.

تم إخطار اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، وباستهداف المحل تم ضبط 3600 قطعة ألعاب نارية أحجام مختلفة.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 10329 جنح مركز قليوب لسنة 2018.



