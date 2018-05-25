أول تصريح من مالك ليفربول عن "صلاح"

25 مايو 2018 - 03:30 م

أشاد جون هنري، مالك نادي ليفربول الانجليزي بمهارات اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف الفريق مشيرا إلى أنه أدي موسما استثنائياً مع الفريق.

وقال "هنري" في تصريحات لصحيفة "إكسبربس" البريطانية، أن محمد صلاح استطاع تسجيل العديد من الأرقام القياسية هذا الموسم، وهو ما جعله أحد أهم لاعبي العالم الذي سيحكي عنه تاريخ إنجلترا يوماً.

وأشار مالك ليفربول، على أنه يشعر بالفخر حيال امتلاكه لاعباً قوياً مثل محمد صلاح بين صفوف ناديه، مؤكداً على أن الفرعون المصري استطاع خلق حالة من الانسجام والوحدة داخل الفريق وهو ما نفتقده بالكرة العالمية في الفترة القليلة الماضية.