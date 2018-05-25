أول إجراء من الأهلى ضد بيان "آل الشيخ"

25 مايو 2018 - 02:52 م

قال مصدر مسئول بمجلس إدارة النادي الأهلي، إن النادي لم ولن يرد على أي بيانات ضد المستشار تركى آل شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.

وتابع المصدر، وفقا لما نشر بـ "اليوم السابع"، أن عدم رد على بيانات آل الشيخ، بأمر من رئيس النادي محمود الخطيب، الذى رفض التعقيب على البيان الذى نشر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماع "فيس بوك" صباح اليوم.

وأكد، المصدر "محمود الخطيب طالب من جميع أعضاء المجلس عدم الرد أو التعقيب على البيان سوءا بشكل رسمي أو ودي".