ضبط أكثر من 4 ملايين صاروخ ألعاب نارية في الموسكي

25 مايو 2018 - 02:33 م

ألقت مباحث قسم شرطة الموسكى، القبض على "محمد.س.ر" 28 سنة، عامل، و"عصام.ع.ف" 19 سنة، عامل، أثناء قيادتهما سيارتين بشارع الأزهر، وبحوزتهما 3 ملايين و400 ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

كما تمكن رجال مباحث قسم شرطة الجمالية، من ضبط "محمود.س.ر" 26 سنة، بائع، لحيازته كميات كبيرة من الألعاب النارية داخل مخزن "ملكه" بالمنطقة، فتم ضبطه داخل المخزن، وبحوزته 750 ألف صاروخ ألعاب نارية مختلف الأشكال والأنواع، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.