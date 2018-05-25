روسيا قتلت علماء فضحوا دورها في تخليق الإيدز

25 مايو 2018 - 02:26 م

المهدوي: الطائرة التي أسقطت بصاروخ روسي في أوكرانيا كانت تحمل علماء توصلوا إلى أدلة عن تورط روسيا في تخليق فيروس الإيدز



كشف طارق المهدوي، المستشار الإعلامي عن أن مرض نقص المناعة المكتسبة المعروف باسم "الإيدز" قد نجم عن فيروس تم تخليقه عمدًا في المعامل الحربية التابعة لسلاح الحرب الجرثومية السوفيتي.

وربط المهدوي في مقاله الذي اختص به "المصريون"، تحت عنوان: "مع سبق الإصرار والترصد"، بين هذا الأمر، وتورط روسيا في قصف طائرة ماليزية كانت تحمل مجموعة من العلماء الذين توصلوا إلى معلومات تفيد بتورط روسيا في تخليق فيروس "الإيدز".

وخلصت لجنة تحقيق دولية مؤخرًا إلى أن الطائرة الماليزية التي سقطت شرقي أوكرانيا عام 2014 أصيبت بصاروخ أطلقته كتيبة روسية في مدينة "كورسك"، ما أدى إلى قتل جميع ركابها، وعددهم 298 شخصا، عندما انفجرت الطائرة في الجو وهي في طريقها من أمستردام إلى كوالالمبور.

وغادرت الطائرة مطار شيبول في أمستردام في العاشرة والنصف صباحًا بتوقيت جرينيتش يوم 17 يوليو 2014، وكان يفترض أن تصل إلى كوالالمبور في ماليزيا في العاشرة ليلاً. وبينت صور بثتها الحكومة الأوكرانية ما تقول إنه نقل صاروخ روسي من نوع "بوك" عبر الحدود الروسية في يوم الحادث.

ويروي المهدي تفاصيل القصة التي استند إليها في روايته حول إطلاق الصاروخ الروسي على الطائرة التي كانت تحمل على متنها مجموعة من العلماء كانوا في طريقهم إلى أستراليا، للكشف عن المعلومات التي توصلوا إليها بشأن الدور الروسي في تخليق فيروس الإيدز.

يقول: "في سنة 1985 تم إيفادي إلى ألمانيا الغربية في مهمة إعلامية رسمية استدعت مني اتخاذ بعض الترتيبات البروتوكولية المسبقة مع السفير المصري هناك الذي كان بالصدفة هو الشافعي عبد الحميد الرئيس السابق لهيئة الاستعلامات حيث أعمل، وخلال أحد لقاءاتي معه داخل مكتبه في بون بحضور السفير حمدي عزام والمستشار عباس محمد أطلعني على تقرير معلوماتي علمي مؤشرًا عليه أنه هام وعاجل وسري للغاية يجب تسليمه يدويًا إلى شخص رئيس الجمهورية".

يضيف: "كان التقرير الذي يفترض قيامي بحمله وتسليمه يشير إلى أن مرض نقص المناعة المكتسبة المعروف باسم الإيدز قد نجم عن فيروس تم تخليقه عمدًا في المعامل الحربية التابعة لسلاح الحرب الجرثومية السوفيتي".

وتابع المهدوي: "فغلبتني صفتي الإعلامية واستعلمتُ من السفير عن سبب السرية قائلاً: أما وقد قمتم أنتم مشكورين بعملكم للوصول إلى هذه المعلومة الهامة فلماذا لا نقوم نحن بعملنا لنشرها على الرأي العام المحلي والإقليمي والعالمي، فجاءني رده بأنها مازالت معلومة خام واردة عبر أحد الجواسيس العلميين لحلف الأطلسي في الاتحاد السوفيتي وتحتاج إلى أدلة ليس فقط على ارتكابها لكن أيضًا على تعمد ارتكابها".

وقال المهدوي: "استشهد السفير بقاعدة قانونية مصرية مفادها أن عقوبة قتل الغير تتراوح بين البراءة لو تم القتل في حال دفاع عن النفس وستة أشهر حبس لو تم القتل في حال الخطأ غير المقصود والإعدام لو تم القتل مع سبق الإصرار والترصد".

وعلى الرغم من انتهاء مهمته في ألمانيا الغربية، إلا أن المهدوي ظل مشغولاً بتلك المعلومات على مدار العقود الأربع الماضية، "هكذا علمتُ كما علم الروس أيضًا أن منظمة الصحة العالمية حاولت مكافحة الفيروس القاتل بتشكيلها لجنة تطورت لاحقًا إلى الجمعية العلمية العالمية لمكافحة الإيدز والتي تعاقب على رئاستها علماء كان أبرزهم يوب لانج الأستاذ في كلية الطب بجامعة أمستردام الهولندية".

وأضاف: "وعلمتُ كما علم الروس أيضًا أن لانج ورفاقه توصلوا إلى أدلة قاطعة مع اعترافات واضحة بتعمد الروس تخليق فيروس الإيدز في معاملهم الحربية ضمن مساعيهم الشريرة المعادية للبشرية، وعلمتُ كما علم الروس أيضًا أن بعض أعضاء الجمعية مع بعض أعضاء منظمة الصحة العالمية في طريقهم لعقد مؤتمر عالمي بمدينة ملبورن الأسترالية يوم 20/7/2014 لكشف أدلتهم أمام الرأي العام العالمي".

وتابع المهدوي: "وهكذا استقل علماء مكافحة الإيدز يوم 17/7/2014 طائرة الخطوط الجوية الماليزية المتجهة من أمستردام إلى كوالالمبور كمحطة ترانزيت في طريقهم إلى ملبورن، وهكذا حرك الروس بطارية صواريخ بوك للدفاع الجوي من مربضها بالكتيبة 53 في مدينة كورسك الواقعة غرب روسيا إلى داخل أراضي حدودية أوكرانية كانت واقعة آنذاك تحت سيطرة روسيا أسفل مسار الطائرة الماليزية، وهكذا أسقط الروس الطائرة بصاروخ بوك واحد، فقتلوا كل الذين كانوا على متنها وعددهم ثلاثمائة من بينهم يوب لانج ورفاقه علماء الجمعية العلمية العالمية لمكافحة الإيدز ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب 175 راكبًا هولنديًا و60 راكبًا ماليزيًا و30 راكبًا أستراليًا و15 راكب إندونيسيًا وعشرة ركاب بريطانيين وغيرهم من ركاب آخرين ينتمون لمختلف جنسيات العالم".

ومضى المهدوي كاشفًا عن تفاصيل المعلومات المثيرة: "ما أن تلقت القيادة العليا في موسكو التمام الفوري من الميدان بنجاح العملية حتى أمرت بتحريك بطارية الصواريخ لإعادتها إلى مربضها في كتيبتها، واستغرقت التحقيقات أربعة أعوام لكي تتوصل اللجنة العالمية متعددة الجنسيات المشكلة لمعرفة ما حدث إلى الحقيقة التي أعلنتها أمس الموافق 24/5/2018 فقط، فوجه النائب العام الهولندي فريد فيستربيكي أمس اتهامًا رسمياً إلى روسيا بقتل 175 مواطنًا هولنديًا مع سبق الإصرار والترصد".

وعلق المهدوي قائلاً: "ورغم تبجح الروس برفضهم لهذا الاتهام فهم سعداء جداً به لأنه أهون كثيرًا من الاتهام الذي نجحوا بإسقاطهم للطائرة الماليزية في تفاديه، وهو اتهامهم بتعمد قتل خمسين مليون وإصابة خمسين مليون آخرين على امتداد العالم عبر فيروس الإيدز والذي هو بدوره يعد قتلاً مع سبق الإصرار والترصد!!".