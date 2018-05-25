"آل الشيخ" يكشف كواليس هروب "السعيد" من الأهلي

25 مايو 2018 - 01:46 م

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة العامة بالسعودية، كواليس تجديد عقد الثنائي عبدالله السعيد وأحمد فتحي مع النادي الأهلي.

وقال آل الشيخ في بيان نشره عبر حسابه على فيسبوك: "اجتمعت مع الخطيب وقلت له ماذا استطيع ان اقدم للنادي الاهلي، وقال لي في الفترة الحالية أفضل دعم هو تجديد عقود بعض اللاعبين امثال احمد فتحي وعبدالله السعيد، واعارة لاعبين لا يلعبون بصفة اساسية في النادي الاهلي امثال بركات وصالح جمعة واحمد الشيخ وحسين السيد وعماد متعب وهذا ماتم في لحظتها".

وأضاف: "طلبت منه احضار عبدالله السعيد واحمد فتحي للتجديد، فأبلغني انه سيحضرهم معه في مباراة الشباب لاعتزال فؤاد انور بالمملكة، وتفاجأت بعدم حضورهم بحجة الاصابة رغم انهم لعبوا المباراة في اليوم التالي في برج العرب بالدوري".

وتابع: "فسالته أين عبدالله السعيد واحمد فتحي ليتم التجديد لهما فقال لي ارجوك لا تتدخل في هذا الموضوع لان السعيد وفتحي يتكلموا لزملائهم في الفريق عن عقودهم مما سبب حالة من بداية العصيان لدى اللاعبين يقودها اللاعب شريف اكرامي فقلت اذا لن أتدخل".

وأوضح: "في اليوم التالي، طلب لقائي بشكل عاجل وكان ذلك قبل حضوري للنادي بيوم واحد، وقال لي نصا أن السعيد وفتحي في طريقهم للتوقيع في الزمالك أو انهم وقعوا وان هذا سيسبب مشكلة له لفشله في التجديد، فقلت له امس طلبت عدم التدخل اليوم ماذا تريد؟".

وأكمل: قال لي ارجوك تدخل وان يتم دعم مادي منك لهم ويكون ذلك من خلال اعلان دعائي لبطولتك في مصر للبلايستيشن فوافقت فورا، ولكن قال لي احمد فتحي نحن لاعبين محترفين والخطيب طلب منا التوقيع على بياض وهذا آخر عقد في حياتي الاحترافية ومن حقي تامين مستقبلي فقلت له لماذا لم تتواصل معي قال انهم رفضوا ان نتواصل معك وحذرونا من ذلك وقالوا سنمنعكم من الاحتراف في السعودية والامارات ، فسكت ولم اعلق".

قال تركي آل الشيخ: "عندما ذهبت في اليوم التالي لزيارة النادي الاهلي تقابلت مع عبدالله السعيد بحضور حسام البدري والخطيب وكان معي في الزيارة راكان الحارثي رئيس شركة صلة وحمادة اسماعيل والمايسترو هاني فرحات فسالت عبدالله السعيد ليه ؟ لماذا تعمل كذا يا ابني فبكى وقال طلبوا مني التوقيع على بياض والزمالك عرض علي 40 مليون جنيه وعندما تواصلت مع سيد عبدالحفيظ قال لي يا عبدالله روح شوف رزقك ، الأهلي مش حيعطيك ولا ربع المبلغ ده".

وأضاف: "بكى فحضنه المدرب حسام البدري وسأله حسام ماذا تريد الاهلي او الزمالك فاجاب عبدالله الاهلي طبعا لكني مضيت عقداً مبدئيا ليلة البارحة مع الزمالك فالتفت على بيبو وقلت له أمام الجميع هل تريد عبدالله السعيد ام لا، فقال طبعا عايزه فقلت للسعيد اذهب ووقع في اتحاد الكورة وفلوسك عندي وانت برقبتي وانا في ظهرك وامام الجميع".

وتابع: "دخلنا بعدها غرفة الملايس وتم اخذ الصور الجماعية ووزعت المكافات على اللاعبين بالتساوي وعلى عمال النادي وطلب الخطيب تمييز من وقع على بياض بمكافاة اضافية فوافقت على الفور وكان من هولاء حسام عاشور ووليد سليمان".

وأردف تركي: "في المساء تلقيت اتصال من الخطيب يقول فيه عبدالله السعيد لن يلعب في الاهلي مرة اخرى، فقلت له وطلبك له والمبلغ الذي سيدفع له وكلمتي ووعدي له، اليس له اعتباره ؟! قال الجمهور لا يقبل وردة الفعل عنيفة لأنه وقع الرمالك وهذه خيانة للنادي، قلت لكنك تعرف وأنتم السبب في ذلك بعد قول عبدالحفيظ له روح شوف رزقك الاهلي مش حيدفع ربع المبلغ ده .

وأضاف: "قال لي اضطريت اغير رايي بعد ما شفت ردة فعل الجمهور وانتهت المكالمة، بعدها بدقائق تلقيت اتصال من عبدالله السعيد وهو يبكي ويقول لي لقد طلبوت مني عدم الحضور للنادي مرة اخرى أرجوك انقلني للزمالك، قلت له انا وعدتك وأنت في رقبتي لا تقلق على مستقبلك".



