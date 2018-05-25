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فلسطينيون يستعدون لانطلاق جمعة "مستمرون رغم الحصار"

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تنطلق عصر اليوم الجمعة فعاليات الجمعة التاسعة من فعاليات مسيرة العودة الكبرى، تحت مسمى “مستمرون رغم الحصار” .

ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير” شعبنا رجالاً ونساءً وأطفالاً للمشاركة والنفير العام اليوم في “جمعة مستمرون رغم الحصار”، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).

وحثت الهيئة الجماهير للخروج في المسيرات التي ستنطلق بعد عصر الجمعة باتجاه مخيمات العودة شرق محافظات قطاع غزة، كما دعت “جماهير شعبنا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين للانتفاض في وجه الاحتلال الإسرائيلي”.

وقالت إن “المشاركة وفاء لدماء زكية روت أرضنا وصنعت مجدنا، ووفاء للحرائر الماجدات ولرجال أطهار أفنوا زهرات عمرهم أسراً خلف القضبان”.

وشارك الآلاف في فعاليات الجمعة الماضية التي كانت الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، حيث تبدأ الفعاليات بعد العصر، بخلاف الجمع التي سبقتها حيث كانت تتجمع الحشود قبيل وبعيد صلاة الجمعة.

واستشهد مساء الخميس فلسطينيان متأثران بجراحهما الحرجة التي أصيبا بها في فعاليات مسيرات العودة شرقي قطاع غزة قبل أيام.

وباستشهاد هذين الشخصين، ترتفع حصيلة الشهداء جراء الاشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلية والفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة الكبرى منذ 30 مارس وحتى اللحظة إلى 114 شهيدا و13190 إصابة منها 330 بجراح خطيرة.


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