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مصرع ضابط وإصابة 3 مجندين في حادث بجنوب سيناء

قضايا وحوادث

حادث مرورى
حادث مرورى

أحمد الشربينى

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مصرع ضابط

إصابة مجندين

حوادث الشرطة

لقى ضابط شرطة مصرعه وأصيب 3 مجندين في تصادم سيارة بقرية أبوصويرة التابعة لمدينة رأس سدر بجنوب سيناء.

وردت معلومات للواء طارق مجاهد مدير أمن جنوب سيناء، يفيد بتصادم سيارة شرطة مع سيارة نقل، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس سدر العام.

وأسفر الحادث عن مصرع نقيب شرطة منصور محمد عبدالحميد الشريف 27 سنة، بعد إصابته بنزيف بالمخ، وجرح 5 سم بالرأس، وتم نقله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، ولقى مصرعه قبل وصوله المستشفى، وإصابة كل من "هشام حنفى محمود" 23 سنة، بسحجات وكدمات وجرح بالرأس طوله 3 سم، و"عبدالله شحاتة عبدالشافى" 21 سنة، اشتباه خلع بالكتف الأيمن، و"عبدالقادر مسعد إمام" 22 سنة، جرح بالرأس طوله 5 سم واشتباه ما بعد الارتجاج، وكلهم مجندين، وتم نقلهم إلى مستشفى رأس سدر.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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