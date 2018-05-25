مدينة "ماني" تتزين باللون الأحمر

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وزع ساديو ماني مهاجم ليفربول 300 قميص لفريقه على الجماهير في قريته بامبالي بالسنغال قبل مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم السبت.

وما زالت عائلة ماني تعيش في القرية البالغ تعداد سكانها ألفي نسمة والتي من المتوقع أن تتوقف فيها الحياة لمساندة ابنها الذي سيسعى لقيادة ناديه المنافس في الدوري الانكليزي الممتاز للقبه السادس في الكأس الأوروبية بالاستاد الاولمبي في كييف.

وضمن اللاعب البالغ عمره 26 مساندة قريته بشكل رائع مع تطلعه للفوز على ريال مدريد بطل أوروبا 12 مرة.

وأبلغ ماني وسائل إعلام بريطانية “هناك 2000 نسمة في القرية. اشتريت 300 قميص لليفربول لإرسالها إليهم حتى تستطيع الجماهير ارتدائها أثناء مشاهدة النهائي”.

ولن يستطيع اللاعب السنغالي العودة إلى دياره سوى بعد انتهاء مشوار بلاده في كأس العالم في روسيا التي تنطلق الشهر المقبل لكنه يأمل في رد الجميل للجماهير على مساندتهم المستمرة.

وقال “لن يعمل أحد في القرية في ذلك اليوم (السبت). سأعود في الصيف بعد كأس العالم وأتمنى أن أجعل الجميع يشاهد ميدالية”



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