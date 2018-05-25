تركي الشيخ للأهلي: "أنا مش شوال رز"

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قال المستشار تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي السابق، إنه غضب كثيرًا من محمود الخطيب، رئيس النادي، بسبب تشويه صورته أمام الجماهير بصفة خاصة والجماهير المصرية بصفة عامة.

وأضاف "الشيخ"، في بيان مطول نشر على صفحته على "فيس بوك"، قائلًا، "عندما غضبت من الخطيب تركت مصر قررت ألا أعود لمصر إذا لم أجد تبريرا مقنعا لهذه الأخطاء وللتشويه الذي حصل لي عند الجمهور الذي أصبحت في نظره شوال الرز للأهلي، الذي يتحكم ويعبث بالكرة المصرية والذي يخسر نجوم الأهلي والذي يضر مصالح الأهلي ومبادئه والذي يعرض مشروع يقال له الفنكوش وأنه سراب ولن يحصل".




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