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طلب إحاطة حول إهدار المال العام بتكرار رصف شارع ببني سويف

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بنى سويف
بنى سويف

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النواب

بني سويف

طلب احاطة

اهدار المال العام

رصف

تقدم محمود أبو عزوز، عضو مجلس النواب بدائرة مركز ومدينة بنى سويف، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن إهدار المال العام بالمحافظة من خلال رصف الطرق بمدينة "بنى سويف" بصورة دائمة من خلال استمرار رصف طريق شارع عبد السلام عارف بالمدينة بصورة دائمة فى فترة زمنية لا تزيد على 6 شهور فقط.

وأوضح "أبو عزوز"، أن عملية الرصف المتتالية لا تأتى بجديد، حيث إن الشارع شهد عملية هبوط بطبقاته وبعدها تم رصفه وتم تركيب شىء ما وتم إعادة رصفه مرة ثالثة وتساءل أبو عزوز: هل توجد خطة للبنية التحتية للمحافظة تقوم من خلالها الجهات المعنية بتركيب كل شىء قبل الرصف أم أن هذه الأموال التى تصرف ليس عليها رقيب أم أن على الدولة المصرية أن تتحمل مسؤولية خطأ الأشخاص من خزينتها .

وأكد أن عملية الرصف المتكررة تمثل وجود إهدار المال العام بهذا الشكل وهل تم محاسبة المقصرين عندما حدث هذا الهبوط بين طبقات شارع عبد السلام عارف الأرضية موضحا بوجود أخطاء فنية كبيرة وخاصة البدء بالتكسير والرصف بعدها مما ينتج عنه سوء الرصف وانشقاق بين طبقات الطريق. 

وطالب" أبو عزوز " محاسبة المسؤولين عن إهدار المال العام بمحافظة بنى سويف فى هذا الشأن مما يحمل الميزانية العامة للمحافظة مصاريف وأموال لا تعود بالنفع العام على المواطنيين.

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