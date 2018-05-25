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حملات لضبط جميع المخالفات التموينية بالمحافظات

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حملات تموينية

المخالفات التموينية

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، جهودها في متابعتها للأسواق لضبط جميع المخالفات التموينية بمختلف المحافظات.

وأسفرت جهودها عن ضبط 1272 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية، إسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائي وغير غذائي، مخالفات محال عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات في مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية).

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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