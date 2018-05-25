إعلامي موالي لبشار يتفاجأ بسرقة منزله علي يد "الشبيحة"

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الشبيحة

إعلامي

مخيم اليرموك

سرقة منزله

تفاجأ أحد الإعلاميين الموةالين لبشار في مخيم اليرموك ، أثناء تصويره لمنطقة سكنه، بسرقة منزله من قبل عناصر من قوات الأسد.

ويظهر في التسجيل، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، توجيه لفظ "العفيشة" على عناصر قوات الأسد، وهم يسرقون الغسالات والبرادات من المنازل.

ونشبت مشادة كلامية بين الإعلامي، الذي قال إنه يتبع لـ "لواء القدس" وعنصر طلب منه إيقاف التصوير، والحديث معه بأدب واحترام.

فيما رفض الإعلامي وطلب من العنصر أن يفعل ما يشاء ويسرق ما يشاء، ويدعه يصور منزله، قبل أن يتحول الأمر إلى مشادة وسب الذات الآلهية.

الإعلامي السوري موسى العمر سخر في تغريدة له على حسابه على تويتر من جيش بشار الأسد والميشيات المساندة قائلاً: "أحد مرتزقة لواء القدس اللافلسطيني يريد تحرير القدس! من مخيم اليرموك لكنه عجز عن تحرير غسالته من يد شبيح ".

شاهد الفيديو :

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