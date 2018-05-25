نهائي دوري الأبطال في تركيا 2020

25 مايو 2018 - 11:13 ص

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ملعب أتاتورك الأوليمبي في مدينة إسطنبول التركية لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020.

ويتوافق هذا الاختيار مع ذكرى مرور 15 عاما على استضافة إسطنبول للنهائي التاريخي الذي جمع بين فريق ليفربول الإنجليزي وميلان الإيطالي في عام 2005.

وفضل الاتحاد الأوروبي ملعب أتاتورك، الذي يتسع لنحو 76 ألف متفرج، بعد مفاضلة مع ملعب "ستاديو دا لوز" بمدينة برشلونة الإسبانية، والذي سيستضيف نهائي السوبر الأوروبي 2020.

كما تم اختيار ملعب أرينا غدانسك في بولندا لاستضافة نهائي الدوري الأوروبي عام 2020.

وستقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للفرق النسائية عام 2020 في ملعب أستوريا أرينا بمدينة فيينا بالنمسا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اختار ملعب فريق أتليتكو مدريد الجديد "واندا متروبوليتانو" في إسبانيا، لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019.

وأصدرت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوربي لكرة القدم هذه القرارات بعد اجتماع في العاصمة الأوكرانية كييف، قبيل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا المرتقبة يوم السبت بين ليفربول وريال مدريد الإسباني.

كما أقرت اللجنة جدول مباريات بطولة أمم أوروبا 2020، والتي من المقرر أن تقام في 13 دولة مختلفة، في تقليد جديد لتنظيم المباريات في أنحاء متفرقة من القارة.

وستقام مباريات أمم أوروبا في المدن التالية: لندن وغلاسكو (بريطانيا) ودبلن (أيرلندا) وميونخ (ألمانيا) وباكو (أذربيجان) وروما (إيطاليا) وسان بطرسبرغ (روسيا) وكوبنهاغن (الدنمارك) وبوخارست (رومانيا) وأمستردام (هولندا) وبيلباو (إسبانيا) وبودابست (المجر) وبروكسل (بلجيكا).



