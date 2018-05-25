فيديو يكشف الآثار التي هرّبت إلي إيطاليا

25 مايو 2018 - 10:44 ص

تداول فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" يظهر الآثار المهربة من مصر إلي إيطاليا عبر حقائب دبلوماسية.

وكان قد ضبطت شرطة نابولي في إيطاليا حاويات تحتوي على قطع أثرية تنتمي لحضارات كثيرة من بينها قطع أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة، وقالت إنها وجدت في حقيبة دبلوماسية مصرية.

في الوقت الذي نفت فيه وزارة الخارجية ذلك وقالت، "إنه غير صحيح ما تردد عن ضبط السلطات الإيطالية آثارا ضمن حاوية تابعة للسفارة المصرية في روما أو أحد أعضائها".

وأكد المتحدث باسم الوزارة، أن شرطة الآثار والسياحة الإيطالية قامت بإبلاغ السفارة المصرية في روما في 14 مارس الماضي بعثورها على 23700 قطعة أثرية من بينها 118 قطعة مصرية في حاوية دبلوماسية، حيث قامت السفارة على الفور طبقا للإجراءات المتبعة في مثل هذه الأحوال بإرسال إسطوانة تحمل صور القطع إلى القطاع الثقافي بوزارة الخارجية في القاهرة لموافاة وزارة الآثار بها للتحقق من مدى كونها آثارا أصلية، وللإجابة عن استفسارات الجانب الإيطالي في هذا الصدد لاستكمال التحقيقات .

هذا ولم تتأكد المصريون من صحة الفيديو ، الذي تم تداوله علي منصات التواصل الاجتماعي حول تهرب الآثار المصرية إلي إيطاليا.

شاهد الفيديو من هنا..



