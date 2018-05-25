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بالصور..

بطريقة لافتة ولي عهد الأردن يحتفل بتخرج شقيقته

عرب وعالم

عبدالله
عبدالله

عمرو محمد-متابعات

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عمان

حفل تخرج

الامير عبد الله

الاردان

سلمي

احتفل الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد الأردني، بتخرج شقيقته من الأكاديمية الدولية في عمان، والتي تدعي "سلمي".

وقد صافح الأمير الحسين شقيقته بطريقة لافتة يستخدمها المشاهير والرياضيون وغيرهم، قبل أن يقوم بمعانقتها وتسليمها الشهادة.

وفي نفس السياق علقت الملكة رانيا عبدالله بنشرها صورتين؛ الأولى خلال الاستعداد لحفل التخرج مازحت خلاله ابنتها سلمى بارتداء قبعتها، وعلقت عليها: "أحلى فرحة".

والثانية صورة جمعتها بالملك عبد الله، والأمير الحسين، والأميرة سلمى، والأمير هاشم، وعلقت عليها: "أتظنين يا سلمى أنك كبرت على قلبي؟ مبارك تخريجك من المدرسة، لكن قلبي لا مخرج منه. كلي فخر... سلمت، وحماك الله، ووفقك دائما".

يذكر أن الأميرة سلمى (18 عاما) هي البنت الصغرى للملك عبد الله، حيث تكبرها الأميرة إيمان (22 عاما)، التي تدرس حاليا في جامعة جورجتاون في مدينة واشنطن، وهي الجامعة ذاتها التي أكمل فيها شقيقها الأكبر ولي العهد الأمير الحسين دراسته الأكاديمية.

 



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