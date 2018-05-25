» طلب مثير من "ميسي" ووالده بشأن القدس

عمرو محمد-متابعات
أكد موقع إسرائيلي أن اللاعب ليونيل ميسي هو من دفع نحو وصول المنتخب الأرجنتيني إلى لعب مباراة مع المنتخب الإسرائيلي، استعدادًا لمباريات كأس العالم التي ستعقد في روسيا بعد أسابيع.
وكشف الموقع أن "السبب الرئيس وراء تأخر بيع التذاكر هو قرار نقل المباراة من الملعب في حيفا، حيث كانت ستقام، إلى القدس، الأمر الذي جر تغييرات عديدة في الترتيبات للمباراة، وقد كُشف اليوم في الصحف الإسرائيلية أن رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تدخل شخصيا من أجل نقل المباراة إلى القدس".
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