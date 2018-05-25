» طلب مثير من "ميسي" ووالده بشأن القدس

25 مايو 2018 - 10:11 ص

أكد موقع إسرائيلي أن اللاعب ليونيل ميسي هو من دفع نحو وصول المنتخب الأرجنتيني إلى لعب مباراة مع المنتخب الإسرائيلي، استعدادًا لمباريات كأس العالم التي ستعقد في روسيا بعد أسابيع.

وقال موقع "المصدر" الإسرائيلي: إن "جنون ميسي بإسرائيل يبلغ أوجه قبل فتح شباك التذاكر للمباراة الودية التي ستجمع بين منتخب إسرائيل ومنتخب الأرجنتين، في التاسع من يونيو، لكنه لم يبدأ بعد".



وكشف الموقع أن "السبب الرئيس وراء تأخر بيع التذاكر هو قرار نقل المباراة من الملعب في حيفا، حيث كانت ستقام، إلى القدس، الأمر الذي جر تغييرات عديدة في الترتيبات للمباراة، وقد كُشف اليوم في الصحف الإسرائيلية أن رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تدخل شخصيا من أجل نقل المباراة إلى القدس".

في الوقت الذي ناشد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي "نتنياهو" رئيس الأرجنتين، حيث ناشده خلال إرسال رسالة حث فيها منتخب بلاده على المجيء إلى القدس، وكتب فيها أن زيارة "الفريق للقدس لها أهمية عظيمة على خلفية احتفال إسرائيل بعيد استقلالها الـ70"، وتعهد نتنياهو بأن الحكومة ستتحمل تكاليف الضيافة في القدس، وكذلك الحراسة".





وأضاف: "اتصل والد ميسي بالمنظمين الإسرائيليين، وقال لهم: ميسي يرغب في المجيء إلى إسرائيل، والسبب هو أن زيارات المنتخب الأرجنتيني لإسرائيل في الماضي جلبت له التوفيق والحظ. ففي عام 1986، زار المنتخب إسرائيل لأجل مباراة ودية، وفاز بكأس العالم الذي عقد في المكسيك، وفي عام 1990، كذلك زار المنتخب إسرائيل، ووصل إلى النهائي ليُهزم أمام ألمانيا".