  • الجمعة 25 مايو 2018
  • بتوقيت مصر10:21 ص
بحث متقدم
ارشيف

سفير بريطانيا يعلم مواطنيه نطق اسم "صلاح"

الدولار

استقرار سعر الدولار بالبنوك

بسمة وهبة

تعليق بسمة وهبه على منع حلقة ريهام سعيد

صلاح

محمد صلاح عن نهائي أوروبا:"لن أفطر"

احمد ابو زيد

تفاصيل جديدة عن تهريب 23 ألف قطعة أثرية لإيطاليا

صلاح ورونالدو

تعليق ناري لـ"صلاح" على تصريحات "رونالدو"

ضحية الحسد

والدة الطفلة ضحية "الحسد" تروي تفاصيل وفاتها

نسر الصعيد

"الأعلى للإعلام" يكشف معلومة هامة عن دراما رمضان

ثورة "السوشيال ميديا" تربك الداخلية

معاقبة المتطاولين على الموظف العام عبر «السوشيال ميديا»

السياحة فى مصر

أزمة بسبب شركات السياحة الأجنبية العاملة بمصر

مخادع ينتحل صفة رئيس وزراء أرمينيا ببريطانيا

عرب وعالم

جونسون
جونسون

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

هجوم من جماهير برشلونة على "ميدو"

#

"أديب" يكشف تطورات جديدة بشأن ملف سد النهضة

#

رسميًا.. البرلمان يوافق على التعديل الوزاري الجديد

#

«شفيق»: سأقف بجانب«السيسي» في انتخابات الرئاسة

روسيا

وزارة الخارجية

بريطانيا

أرمينيا

كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، عن أن شخصين روسيين قاما بانتحال دور دبلوماسي في بريطانيا، وأدى أحدهم دور رئيس وزراء أرمينيا، والشخصان هما أليكسي ستولياروف، وفلاديمير كوزنيتسوف، المعروفان على الإنترنت باسم "فوفان" و"لكزس".

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أمس، أن وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون تلقى اتصالًا هاتفيًا من مخادع روسي أوهمه أنه رئيس وزراء أرمينيا، وأن جونسون "أدرك أنها كانت خدعة وأنهى المكالمة".

وذكرت الصحيفة ،إن الشخص المزيف طلب مشورة جونسون من أجل لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، موضحة أن جونسون بارك للشخص المخادع، ظانا أنه نيكول باشينيان، الذي انتخب رئيسا لوزراء أرمينيا مؤخرا ، وقال الشخص المخادع إنه يأمل بألا يقوم بوتين بتسميمه، على غرار ما فعله بالعميل المزدوج سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا ، فيما رد جونسون بعد ضحكه، بأنه لا يعتقد بوجود حرب باردة جديدة مع موسكو .

 



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يهرب آثار مصر بهذه الجرأة ؟

جمال سلطان

علاقة "الأوربي" ونظيره "الأمريكي" بالإسلام والمسلمين

محمود سلطان

المعلن المضحوك عليه

فراج إسماعيل

حكايتي .. وابتسامة هوليود (2)

عبد العزيز محمد قاسم

طريق الموتى

عبد الرازق أحمد الشاعر

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» حادث مروع ينهي حياة لاعبة إماراتية أثناء تمرينها
» رد "سويدان" على اغتصاب نجلتها بـ"ضد مجهول"
» معجزة إلهية أغرب من الخيال
» شاهد.. رئيس وزراء إيطاليا يفاجئ الجميع بهذا الأمر
» قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة في ليبيا
» كلوب يكشف معلومة هامة عن نهائي دوري الأبطال
» حكاية ضباط الجيش والشرطة في الملاعب
» تعليق كوريا الشمالية بعد إلغاء القمة بين ترامب وزعيمها
» موعد مباراة مصر والكويت والقناة الناقلة
» بابا الفاتيكان: ربط الإرهاب بالإسلام كذب وهراء
» أعين المنظومة الأمنية بإسرائيل تتوجه صوب مصر

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
صلاح وابو هشيمة
باشاوات الرياضة المصرية
القصة الكاملة للحرب على الشيخ الشعراوي
أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمي باسم المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق
مصريون يحلمون بالعودة لمصر