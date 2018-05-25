دراسة: شرب الخمر وأكل الخنازير يصيب بالسرطان

25 مايو 2018 - 09:58 ص

أكدت دراسة قام بها باحثون، أنه يجب التوقف تمامًا عن شرب الخمر وأكل الخنزير؛ لتجنب الإصابة من مرض السرطان.

وأضافت الدراسة التي نشرتها صحيفة "ديلي تلغراف" أن الباحثين أكدوا أنه بتجنب شرب المشروبات السكرية، والتقيد بشرب المياه فقط، يمكن التقليل من الإصابة بمرض السرطان بنسبة 40 في المئة .





وتابعت: "أن خطة النقاط العشر، التي أعلن عنها الصندوق العالمي لأبحاث السرطان، تقوم على مراجعة لـ51 مليون شخص، وتعد الأشمل في تحليل مسببات المرض .





وكشفت أن زيادة الوزن تتسبب بنحو 12 نوعا من أمراض السرطان، أي أكثر من مرتين من تقديرات نشرت منذ عقد تقريب ".





وأضافوا أن هناك العديد من الدراسات التي أكدت أن شرب الكحول وتناول اللحوم المقددة يزيدان من احتمال الإصابة بالسرطان، بحسب ما نقلت كاتبة التقرير .





ونقلت عن الباحثين قولهم إن "الكحول لها علاقة بالإصابة بسرطان الثدي، كما أن اللحوم المقددة من أشهر العوامل المسببة لسرطان الأمعاء ".





وقال الباحثون إن هناك أدلة قوية تربط طريقة الحياة غير الصحية بالسرطان، والتي ازدادت نسبها منذ عام 2007، بشكل دفعهم لتقديم توصيات صارمة .











