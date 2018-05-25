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رد "سويدان" على اغتصاب نجلتها بـ"ضد مجهول"

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الفنانة لقاء سويدان
الفنانة لقاء سويدان

إيمان هاني

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لقاء سويدان

اعتصاب

جومانة

عقبت الفنانة لقاء سويدان على مشهد اغتصاب نجلتها "جومانة" في مسلسل "ضد مجهول" الذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق، ويتم عرضه حاليًا في شهر رمضان.

وأكدت "سويدان"، خلال لقائها ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، أنها كانت معترضة في البداية على المشهد، ولكن مخرج العمل "طارق رفعت" طمأنها ووعدها بأن يكون مشهد الاغتصاب غير خادش للحياء.

وأضافت أن مخرج العمل كان يتعامل مع نجلتها وكأنه والدها، لافتة إلى أنه كان حريصًا للغاية على حالة "جومانة" النفسية بعد تصوير مشهد الاغتصاب.

 شاهد الفيديو..

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