» حادث مروع ينهي حياة لاعبة إماراتية أثناء تمرينها

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وكالات

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انتقلت لاعبة الدراجات الهوائية في فريق الوثبة الإماراتي، مزنة عبد الله علي، إلى رحمة الله، أمس الخميس إثر حادث أليم وذلك أثناء تدريبها مع فريقها في منطقة ميدان استعداداً للمشاركة في بطولة "ناس" الرمضانية.

واصطدمت باللاعبة سيارة مسرعة من الخلف ومتجاوزة للخط الأصفر والتي كانت تتدرب عليه اللاعبة مزنة، مع فريقها ولكنها كانت متقدمة عليه قليلاً بمفردها وخلفها لاعبات منتخب الفتيات للدراجات المشاركات في البطولة الرمضانية أيضاً.

ونشر الحساب الخاص لفريق الوثبة للدراجات على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام نعيا وعزاء للاعبة التي كانت من المشاركين دائماً في البطولات المحلية وفائزة بعدد من البطولات.

ونعت اللجنة المنظمة لدورة ندالشبا الرياضية اللاعبة مزنة وتقدمت بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة.



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