استقرار سعر الدولار بالبنوك

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تعرف على أسعار الدولار اليوم

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تعرف على سعر الدولار اليوم

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بداية تعاملات اليوم، الجمعة، على نفس أسعار أمس الخميس، وبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الخضراء في بنك قناة السويس 17.87 جنيه للشراء، و17.97 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجلت 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.87 جنيه للشراء، و17.97 جنيه للبيع، بينما سجل سعر العملة الخضراء في بنكي مصر والأهلي المصري عند 17.77 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع.


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