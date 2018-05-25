  • الجمعة 25 مايو 2018
  • بتوقيت مصر08:12 ص
بحث متقدم
بسمة وهبة

تعليق بسمة وهبه على منع حلقة ريهام سعيد

صلاح

محمد صلاح عن نهائي أوروبا:"لن أفطر"

احمد ابو زيد

تفاصيل جديدة عن تهريب 23 ألف قطعة أثرية لإيطاليا

صلاح ورونالدو

تعليق ناري لـ"صلاح" على تصريحات "رونالدو"

ضحية الحسد

والدة الطفلة ضحية "الحسد" تروي تفاصيل وفاتها

نسر الصعيد

"الأعلى للإعلام" يكشف معلومة هامة عن دراما رمضان

ثورة "السوشيال ميديا" تربك الداخلية

معاقبة المتطاولين على الموظف العام عبر «السوشيال ميديا»

السياحة فى مصر

أزمة بسبب شركات السياحة الأجنبية العاملة بمصر

الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر

وكيل الأزهر الشريف : التاريخ لن يرحم حكام العرب والمسلمين

صلاح وابو هشيمة

أحلام صغيرة تصنع إنجازات كبيرة

تعليق بسمة وهبه على منع حلقة ريهام سعيد

آخر الأخبار

بسمة وهبة
بسمة وهبة

أخبار متعلقة
#

"شوبير" لـ ريهام سعيد: "ربنا ما يكتب السجن على حد"

#

منع دخول الصحفيين محاكمة ريهام سعيد

#

والد ريهام سعيد: ابنتي مظلومة..و واثق في براءتها

#

تعليق ناري من "عزمي مجاهد" على حبس ريهام سعيد

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على ما تردد حول منع عرض حلقتها مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج "شيخ الحارة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، مشيرة إلى أنها لاتمتلك حق التدخل في عرض الحلقات او منعها.
وقالت "وهبة" فى تصريحات صحفية، إنها مذيعة فى المحطة الفضائية، ولا تمتلك حق التدخل فى عرض الحلقات أو المونتاج، وكل ما تمتلكه هو قبول أو رفض محاورة الضيف.

في الوقت ذاته اشارت "وهبه" الى أنه لم يترامى إلى سمعها أنه تم إلغاء الحلقة، رغم الشائعات المتداولة، معقبة: "لن أكون سعيدة بذلك.. وأشك أن يفعل طارق نور مالك القناة حاجة زى كدا، فهو من أكثر الأشخاص المحترفين الذين تعملت معهم، وأشك فى إلغائه للحلقة".

يأتى تعليق "وهبه" عقب تغريدة نشرتها الإعلامية ريهام سعيد، عبر "تويتر"، كتبت فيها: "بسمة وهبة شخصية طيبة جدًا وجدعة حاربت معايا عشان الحلقة تتذاع كاملة لكن حكم القوي.. شكرًا على وقفتك جنبي.. كسرتي قاعدة إن عدوك ابن كارك".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يهرب آثار مصر بهذه الجرأة ؟

جمال سلطان

علاقة "الأوربي" ونظيره "الأمريكي" بالإسلام والمسلمين

محمود سلطان

المعلن المضحوك عليه

فراج إسماعيل

حكايتي .. وابتسامة هوليود (2)

عبد العزيز محمد قاسم

طريق الموتى

عبد الرازق أحمد الشاعر

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» معجزة إلهية أغرب من الخيال
» شاهد.. رئيس وزراء إيطاليا يفاجئ الجميع بهذا الأمر
» قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة في ليبيا
» كلوب يكشف معلومة هامة عن نهائي دوري الأبطال
» حكاية ضباط الجيش والشرطة في الملاعب
» تعليق كوريا الشمالية بعد إلغاء القمة بين ترامب وزعيمها
» موعد مباراة مصر والكويت والقناة الناقلة
» بابا الفاتيكان: ربط الإرهاب بالإسلام كذب وهراء
» أعين المنظومة الأمنية بإسرائيل تتوجه صوب مصر
» بالفيديو.. هجوم مروع على جماهير ليفربول بـ«كييف»
» مسلسلات مصرية تجسد أساليب «داعش» و«القاعدة»

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
صلاح وابو هشيمة
باشاوات الرياضة المصرية
القصة الكاملة للحرب على الشيخ الشعراوي
أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمي باسم المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق
مصريون يحلمون بالعودة لمصر