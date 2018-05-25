محمد صلاح عن نهائي أوروبا:"لن أفطر"

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كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن اللاعب المصري محمد صلاح قرر عدم الإفطار يوم السبت المقبل ، الذي سيشهد نهائي أبطال أوروبا، مشيرة إلى أن العديد من محبي صلاح أكدوا ان سبب ظهوره مرهق في التدريبات هو الصيام.

وعلق الكثيرون على مسألة التعب الذي بدا على اللاعب الفرعوني خلال التدريبات، معتبرين أن السبب يعود إلى صيامه، فيما أكدت تقارير صحافية أن صلاح لن يفطر في يوم نهائي دوري أبطال أوروبا أمام  ريال مدريد رغم أهمية المباراة بالنسبة له.

وكان صلاح أعلن أكثر من مرة أنه يصوم كل رمضان إرضاء لله، الذي أوصله لهذا النجاح، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام بريطانية ورياضية.


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