» شاهد.. رئيس وزراء إيطاليا يفاجئ الجميع بهذا الأمر

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جوزيبي كونتي

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فاجأ رئيس الوزراء الإيطالي الجديد جوزيبي كونتي الجميع بحضوره للقاء الرئيس الإيطالي في اليوم الأول لتسلمه منصبه مستقلا سيارة أجرة دون حرس شخصي أو موكب تشريف.
ويظهر الفيديو كونتي وهو ينزل من السيارة حاملا معه أحد الملفات، متوجها للقاء رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.
وكان ماتاريلا قد وافق يوم أمس الأربعاء على تعيين المحامي القريب من حركة "خمسة نجوم" جوزيبي كونتي رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة.


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