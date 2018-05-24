«الأرصاد» تزف بشرى سارة للمواطنين عن طقس الغد

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درجات الحرارة

الطقس

الأرصاد

طقس الغد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة، غدًا، الجمعة، انخفاضًا تدريجيًا ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، وحار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن درجات الحرارة المتوقعة، تاسع أيام رمضان الموافق، 25 مايو الجاري، بمختلف المحافظات:

القاهرة: العظمى 37، والصغرى 25

الإسكندرية: العظمى 28، والصغرى 22

بورسعيد: العظمى 29، والصغرى 22

الإسماعيلية: العظمى 37، والصغرى 25

الفيوم: العظمى 38، والصغرى 26

المنيا: العظمى 37، والصغرى 25

أسيوط: العظمى 38، والصغرى 27

أسوان: العظمى 43، والصغرى 28

الأقصر: العظمى 41، والصغرى 28.


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