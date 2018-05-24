«الديهي»: مرشد الإخوان كان عاشقًا للرقص الأفرنجي

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نشأت الديهي
نشأت الديهي

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نشات الديهى

مرشد

التلمساني

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن انضمام عمر التلمساني مرشد جماعة الإخوان، إلى الجماعة كان بمثابة خرق لمبادئ لجماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن "التلمساني" انضم للجماعة عام 1933، وتولى مكتب الإرشاد عام 1976.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر"، المذاع عبر فضائية "ten "، مساء الخميس، أن التلمساني في كتابه "ذكريات لا مذكرات" أكد أنه  كان عاشقًا ومحترفًا للرقص، وتعلم الرقص الافرنجي في صالات عماد الدين.

وأوضح "الديهي"، أن التلمساني اعترف أن تكلفة تعليم الرقصة الواحدة كان 3 جنيه.

وتابع أن "التلمساني" كان من أسرة غنية، وكان لدى أسرته ثراء فاحش، مشيرًا إلى أنه ذهب إلى منزل التلمساني اثنين من المنضمين لجماعة الإخوان، وطالبوا منه أن ينضم للجماعة.

وأضاف : تم تحديد موعد بعد ذلك حتى يلتقي التلمساني بحسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، موضحًا أن التلمساني عندما ذهب إلى مقر الجماعة شعر بالاستغراب، بسبب قلة النظافة في المكان، لأنه كان ثريًا جدًا في ملابسه وحياته الشخصية، لذلك لم يعجب بهذا المكان الفقير.

وأوضح "الديهي"، أن البنا قام بعملية غسيل مخ للتلمساني حتى ينضم لجماعة الإخوان، حتى وافق التلمساني على الانضمام للجماعة، حسب قوله.


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