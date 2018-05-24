» رسميًا.. الزمالك يخطف «الدرع» من الأهلي

24 مايو 2018 - 11:34 م

حصل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على توقيع يحيى الدرع، نجم منتخب مصر في كرة اليد، والتي كان الأهلي يسعى إلى التعاقد مع اللاعب نهائيا، خاصة بعد أن شارك معهم في البطولات الإفريقية، التي شارك فيها الفريق خلال الفترة الماضية، وكان سببًا رئيسيًا في التتويج بها.

وشهدت الفترة الماضية مفاوضات مكثفة بين الأهلي والدرع من أجل الانضمام إلى صفوف فريق كرة اليد بالنادي إلا أنهم فوجئوا اليوم بتوقيع اللاعب على عقود انضمامه للقلعة البيضاء لمدة موسمين في صفقة تعد هي الأبرز في السنوات الأخيرة نظرًا لما يتمتع به اللاعب من إمكانيات فنية وبدنية عالية.

وقام اللاعب يحيي الدرع، نجم منتخب مصر لكرة اليد، بالتوقيع لنادى الزمالك اليوم الخميس لمدة موسمين، وذلك في حضور المستشار مرتضي منصور، رئيس النادى، وهانى زادة عضو مجلس الإدارة، والمشرف على الألعاب الجماعية، وأحمد جلال نائب الرئيس وباسم السبكي المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد.

ويعد يحيى الدرع من نجوم المنتخب المصرى لكرة اليد، ومن أبرز نجوم اللعبة خلال السنوات الأخيرة.