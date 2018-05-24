» الاتحاد السكندري يضرب موعدًا مع الترجي

24 مايو 2018 - 11:26 م

حقق الاتحاد السكندري، فوزًا كاسحًا على تيليكوم الجيبوتي، بثمانية أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمنافسات الدور التمهيدي للبطولة العربية.

افتتح رزاق سيسيه أهداف اللقاء في الدقيقة 5، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 17، وقبل نهاية الشوط الأول سجل إيمانويل باناهيني الهدف الثالث للفريق السكندري في الدقيقة 42 لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة للاتحاد.

وفي الدقيقة 53 سجل محمد جدو الصغير الهدف الرابع لفريقه، وأضاف أحمد كابوريا الهدف الخامس للاتحاد في الدقيقة 81، وعزز محمد عبد المجيد زعيم الثغر بهدف سادس في الدقيقة 82، وبعدها بدقيقة عاد جدو ويسجل الهدف الثاني له والسابع للاتحاد، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بد الضائع عاد جدو ليختتم أهداف الاتحاد مسجلا (هاتريك).

بهذا الفوز تأهل الاتحاد السكندري إلى دور الـ32، بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط متساويًا مع الفتح الرباطي المغربي ولكن الاتحاد تفوق بفارق الأهداف.

ومن ناحية أخرى فاز الفتح الرباطي المغربي على السالمية الكويتي بخمسة أهداف نظيفة، ولكن بهذه النتيجة أيضًا يتأهل الاتحاد بفارق الأهداف إلى الدور التالي من البطولة.

بهذه النتيجة رفع الاتحاد السكندري رصيده للنقطة السابعة في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن الفتح المغربي، ليضرب موعدًا مع الترجي التونسي في دور الـ32 للبطولة العربية.

ويواجه الاتحاد السكندري نظيره الترجي التونسي في دور الـ 32 من البطولة في شهر أغسطس القادم.