بابا الفاتيكان: ربط الإرهاب بالإسلام كذب وهراء

24 مايو 2018 - 11:15 م

أكد بابا الفاتيكان فرانسيس، إن المعادلة التي تساوي بين الإرهاب والإسلام محض كذب وهراء.

ونقلت إذاعة الفاتيكان عن فرانسيس القول أن "دور الأديان اليوم يتمثل في تعزيز ثقافة التلاقي، وتوفير تربية حقة للأجيال الفتية، والترويج لتصرفات مسؤولة تحترم الخليقة".

وأضاف "نحن أيضا (المسيحيون) ينبغي لنا أن نخرج من أوضاع الراحة التي نعيشها من أجل التلاقي مع الغير، لا سيما مع المقيمين في الضواحي، ومن يعانون نتيجة الجهل والخطيئة، كي يتمكن هؤلاء من الخروج من هذه المعاناة".