الإعدام شنقًا لقاتل ربة منزل بمركز العدوة

24 مايو 2018 - 10:28 م

قضت محكمة جنايات المنيا اليوم، الخميس، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية كل من المستشارين أحمد حسن غلاب، ومحمد ضياء عبد الظاهر، ومدير النيابة أحمد صلاح، وأمانة سر محمد مصطفى هارون، ومحسن الشيمى بإعدام المتهم أبو هشيمة موسى؛ المدان فى قضية قتل وقعت بمركز العدوة فى القضية رقم 2551 لسنة 2014 والمقيدة برقم 10940 جنايات العدوة وتأييد رأى مفتى الجمهورية.

وقال مصدر قضائى: إن المتهم قام باستدراج المجنى عليها سهير على عبد السلام، وانهال عليها بالقتل بعد أن شاهدته فى حالة جماع جنسى مع زوجة أبيها داخل المنزل فى عام 2014.

وأشار المصدر، إلى أن المتهم بممارسة الرذيلة قد أقدم على الانتحار بعد ان اعترفت أمام النيابة بالواقعة.

وقد أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية عام 2015 وشمل أمر الإحالة أن المتهم قام بقتل المجنى عليها مع سبق الإصرار والترصد وتسبب فى قتل شريكته فى واقعة الرذيلة إلى جانب حيازة أسلحة بدون ترخيص.

وقد أحالت المحكمة أوراق المتهم إلى مفتى الديار المصرية في مارس الماضى وأيدت المحكمة فى قرارها اليوم تنفيذ حكم الإعدام شنقًا حتى الموت.