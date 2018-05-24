«النواب» يوافق على إنشاء محكمة عسكرية بالمنيا

24 مايو 2018 - 10:06 م

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على الطلب المقدم من الدكتور سمير رشاد أبو طالب عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا بإنشاء محكمة عسكرية بمحافظة المنيا بالقرب من منطقة التجنيد والتعبئة بمدينة المنيا الجديدة.

وقال أبو طالب فى تصريحات خاصة لـ"المصريون" إنه تقدم بطلب إلى مجلس النواب الأسبوع الماضى لإنشاء محكمة عسكرية بمحافظة المنيا أسوة بالمحافظات الأخرى.

وبرر أبو طالب فى طلبه للمجلس بان "محافظة المنيا من المحافظات التى تضم عدد كبير من المتهمين فى أحداث عنف وشغب محالين للمحاكم العسكرية إلى جانب تواجد منطقة التجنيد والتعبئة ووجود محكمة عسكرية يعزز تأمين القوات المسلحة"، حسب قوله.

وأكد ابو طالب أن إنشاء محكمة عسكرية يوفر سرعة الفصل فى القضايا المنظورة أمام المحاكم العسكرية خاصة أن نقل المتهمين من محبسهم إلى منطقة أسيوط العسكرية يكلف الدولة مبالغ مالية فى نقل المتهمين ويساعد فى سرعة الفصل فى الأحكام العسكرية أمامها لوجود المتهمين بتلك المحافظة.