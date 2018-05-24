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بيان ناري من "ممدوح عباس" ضد رئيس الزمالك

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ممدوح عباس يهاجم مرتضى منصور
ممدوح عباس يهاجم مرتضى منصور

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المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

ممدوح عباس

أصدر ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، بيانًا ناريًا، ضد مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء الحالى، ردًا على تصريحات يوم السبت الماضي، في فيديو بثه الموقع الرسمي للنادي.

وقال المكتب الإعلامى فى البيان الصحفى، "ليس بجديد أن يمارس رئيس نادى الزمالك الكذب، فتطويع الحقائق ولىً المواقف بات أسلوبا طبيعيا فى سلوكياته ومعاملاته مع القريب والغريب مع العدو والحبيب، يمارس الكذب كما يتنفس الهواء".

وأوضح المكتب الإعلامى، أن مرتضى منصور ادعى كذبا اليوم أن الحجز على أرصدة نادى الزمالك جاء بشكل مخالف للقانون، والرد عليه أن عملية الحجز على أرصدة الزمالك تمت وفق القواعد القانونية السليمة الشرعية بعد صدور أحكام قضائية  من المحاكم المصرية .

وأكد المكتب الإعلامى، أنه إذا كان هناك أية ملاحظات لمرتضى منصور على العملية القانونية للحجز على أرصدة الزمالك فعليه أن يسلك الطرق القانونية أمام المحاكم بدلا من "الصوت العالى" أمام الكاميرات، أو إما ان الصوت العالى دليل على فشله القانونى رغم أنه يقدم نفسه كأهم محامى فى مصر.

وكشف المكتب الإعلامى فى البيان الصحفي، أن حساب نادى الزمالك به أكثر من 100 مليون جنيه مصرى وليس 56 مليون كما يدعى مرتضى منصور، وبالتالى الحجز لم يتم على كامل أرصدة نادى الزمالك بالبنوك إنما ترك ما يزيد عن 50 % من الرصيد سيولة، إضافة لأن لنادى الزمالك مستحقات لدى اللاعب عبد الله السعيد بواقع 40 مليون جنيه منذ 5 شهور، وبالتالى أى حديث عن دخول النادى فى ضائقة مالية هو كذب وافتراء ودعاية كاذبة ليس لها أساس من الصحة، وخاصة أن النادى وقع عقد رعاية بقيمة 400 مليون جنيه سيحصل بموجبها على 100 مليون جنيه كدفعة مقدمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وشدد المكتب الإعلامى، أن ممدوح عباس يحترم جمهور القلعة البيضاء، ولم يتخذ أى إجراء قانونى إلا بعد رفض مرتضى منصور سداد المستحقات المالية، مؤكدا أنه كان أمام رئيس الزمالك أكثر من فرصة لحل الأزمة دون الوصول لساحات المحاكم غير أنه رفض ذلك ويستمتع بالمتاجرة بالقضية إعلاميا طول الوقت ويعشق تمثيل دور المظلوم والضحية.


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