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بالصور.. «أنفعهم» تنظم إفطارًا جماعيًا لقيادات المجتمع المدني بالأقصر

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حفل إفطار مؤسسة أنفعهم للرعاية والتنمية بالأقصر
حفل إفطار مؤسسة أنفعهم للرعاية والتنمية بالأقصر

صالح عمر

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الأقصر

حفل افطار

رمضان كريم

أنفعهم

نظمت مؤسسة أنفعهم للرعاية والتنمية، إفطارًا جماعيًا، لعدد من قيادات المجتمع المدني، وبعض الشركات من المؤسسات الحكومية، بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والدينية، ومسئولي ومتطوعي المؤسسة بنادي التجديف والألعاب المائية بكورنيش النيل بالأقصر.

وبدأت مراسم الاحتفال، بعرض فيلم تسجيلي عن أعمال المؤسسة بالمحافظة على مدار ثلاث سنوات مضت، ثم تلى العرض كلمة من قبل الشيخ محمد عبد الباقي كلمة عن فضائل صوم رمضان، وأهمية التطوع والتبرع في الشهر الكريم، تبعتها كلمة من قبل عبد العاطي علي عضو إتحاد الجمعيات بالأقصر.

وعبر حفني بركات وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، عن سعادته بالتنظيم من قبل المؤسسة ومتطوعيها، مؤكدًا أن مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بكل إمكانياتها بابها مفتوح لكافة الجمعيات بالمحافظة، فيما اختتم أحمد سعيد رئيس مجلس أمناء المؤسسة الحفل، مقدمًا الشكر للحضور وشركاء الثلاث سنوات الماضية من العمل بمحافظة الأقصر، مؤكدًا أن المؤسسة تأمل في مزيد من التعاون مع كافة الشركاء في الأقصر، مبديًا سعادته على ما يحدث في الأقصر خاصة من أعمال تنموية تعد الأبرز بين كافة المحافظات التي تعمل بها المؤسسة.

وأوضح علاء المنفي مدير فرع المؤسسة بالأقصر، أن "أنفعهم" بدأت نشاطها في أوائل 2015، وتعمل على مجالات الرعاية المتكاملة، ومد خطوط المياه، و تسقيف المنازل الفقيرة في قرى مركز أرمنت، بالإضافة إلى بعض الأنشطة التنموية، مضيفًا أن المؤسسة قامت بتوزيع 220 شنطة غذائية كمرحلة أولى رمضان الجاري، وتعمل الآن على تجهيز المراحل التالية في المساعدات العينية، بخلاف كونها ستقوم بتنظيم مسابقة لحفظ القرآن الكريم ودورة كرة قدم.


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