«داعش» يهدد «صلاح» و«رونالدو»

24 مايو 2018 - 09:41 م

هدد «تنظيم داعش»، بالقيام بعمل إرهابي ضخم خلال مباراة ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح وريال مدريد الإسباني، المقرر إقامتها في التساعة إلا ربع مساء يوم السبت المقبل، في العاصمة الأوكرانية «كييف».

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فأن تنظيم داعش هدد بالقيام بعمليات إرهابية في نهائي دوري أبطال أوروبا على الملعب الأوليمبي في بالعاصمة الأوكرانية كييف.

يذكر أن تنظيم داعش هدد كثيرًا من قبل بالقيام بعمليات إرهابية مع بدأ فعاليات كأس العالم 2018 في روسيا، واستهدف عدة نجوم أمثال وميسي ورونالدو.