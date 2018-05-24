هدنة في غزة باقتراح مصري - قطري

24 مايو 2018 - 09:40 م

قال موقع "هيدابروت" الإخباري العبري، إن "هدنة ووقفًا لإطلاق النار بين إسرائيل وغزة قد تشهده الأيام المقبلة، الأمر الذي سيدفع إسرائيل إلى تخفيف الحصار المفروض على القطاع عن طريق السماح للمعابر الحدودية بالعمل، في المقابل سيتوقف الغزاوية عن حفر الأنفاق، والاقتراب من الحدود مع إسرائيل".

وأضاف: "الكثير من المحاولات والجهود الدبلوماسية تبذل هذه الأيام لتعزيز وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة"، موضحًا أن "هناك اقتراحين مناسبين الآن على الطاولة بهذا الشأن؛ أحدهما مصري والآخر قطري".

وتابع: "من المحتمل أن توافق إسرائيل على منح تنازلات مهمة للقطاع مثل دخول البضائع، شريطة عدم استخدامها لتعزيز القوة العسكرية بغزة، في الوقت نفسه سوف تقدم مصر تسهيلات فيما يتعلق بمعبر رفح، وفي المقابل تلتزم غزة بإيقاف إطلاق الصواريخ بالكامل وحفر الأنفاق، وتمنع اقتراب الفلسطينيين من الحدود مع إسرائيل، واقتراح حلول لمشكلة الأسرى".

وأشار الموقع إلى أنه "في الواقع، هذه هي المرة الأولى التي يبدو أن هناك فرصة معقولة لنجاح هذه الخطوة، ولكن الأمر سيستغرق بضعة أيام قبل أن يكون من الممكن معرفة ما إذا كان مصيره النجاح أم الفشل".

وتابع: "إذا كان هناك تحفظ إسرائيلي على هذا الأمر؛ فهو يأتي بسبب عدم موافقة تل أبيب على الاعتراف بوجود سلطتين فلسطينيتين، الأولى في الضفة الغربية والثانية في القطاع، أي فتح وحماس؛ وأبو مازن قد يحتج على اتفاق التهدئة ويعلن أنه يعزز العلاقة بين إسرائيل وحماس ويتجاهل السلطة الفلسطينية".