  • الخميس 24 مايو 2018
  • بتوقيت مصر05:05 م
بحث متقدم
مرتضى

مرتضى يهدد وزير الشباب والرياضة بتسجيلات صوتية

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

الأزهر لأمريكا: الأقصى دونه أرواح المسلمين

مكرم محمد أحمد

«الأعلى للإعلام» يهدد DMC

ترامب

«ترامب» ينقلب مجددًا على زعيم كوريا الشمالية

لجان امتحان (أرشيفية)

الأزهر: هذا حكم إفطار الطلاب خلال الامتحانات

صورة الخبر

هذا ما يحدث للمسلمين داخل السجون الأمريكية

قائمة الخطيب

اجتماع طارئ لـ"الأهلي"

وائل عباس

مستشار مرسى للإخوان: شتيمة وائل عباس كشفت أخلاقكم

أبو مازن

تهديد إسرائيلي جديد لأبو مازن

محمد صلاح

هجوم مدريدي على "صلاح" قبل نهائي أوروبا

مرتضى يهدد وزير الشباب والرياضة بتسجيلات صوتية

آخر الأخبار

مرتضى
مرتضى

وكالات

أخبار متعلقة
#

هجوم ناري من «مرتضى» ضد مالية الزمالك

#

"مرتضى" لوزير الشباب: "تعالي راجل لراجل"

#

إغماءات بين موظفي الزمالك بمجلس الدولة

#

دعوى قضائية ضد وزير الشباب والرياضة

هدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بالكشف عن تسجيلات صوتية له بشأن تورطه مع رئيس النادي السابق ممدوح عباس في قضايا فسد.

وشن رئيس الزمالك هجوما حادا على وزير الشباب والرياضة، قائلًا "الأخ اللي اسمه خالد عبد العزيز لم يراعي مصلحة الزمالك ومتواطئ مع ممدوح عباس وهاني العتال ضد مؤسسة كبيرة وعملاقة".

وتابع: "انتظر التسجيلات يا خالد اللي تثبت تورطك ومش هسمع صوتك تاني بعد الإعلان عن هذه التسجيلات".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يهرب آثار مصر بهذه الجرأة ؟

جمال سلطان

علاقة "الأوربي" ونظيره "الأمريكي" بالإسلام والمسلمين

محمود سلطان

المعلن المضحوك عليه

فراج إسماعيل

حكايتي .. وابتسامة هوليود (2)

عبد العزيز محمد قاسم

طريق الموتى

عبد الرازق أحمد الشاعر

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» للمرة الثالثة.. «الحريري» في طريقه لتولي رئاسة وزراء لبنان
» «كوبر» يكشف موعد إعلان القائمة النهائية لكأس العالم
» إسماعيل: تكثيف الجهود للقضاء على فيروسC نهائيًا
» تحرير 30 محضر غش في تجارة بنها
» عبد الرحيم علي: مصر تحتاج وزيرًا للسعادة
» بالصور.. عارضة أزياء تتحول إلي راعية أغنام
» تعرف على حالة الطقس غداً
» جلوس الأم المتوفاة على مكتب المدير في العمل فرح
» متصلة: زوجى بيفطرني في رمضان
» أحمد موسي لـ"جمال عيد": "بلاش كذب"
» منع "ترامب" من حجب المغردين علي "تويتر"

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • مغرب

    06:54 م

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
القصة الكاملة للحرب على الشيخ الشعراوي
أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمي باسم المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق
مصريون يحلمون بالعودة لمصر
تمر رمضان
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"