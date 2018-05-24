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ضبط نصف طن لحوم وكبده فاسدة في القليوبية

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تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، من ضبط ثلاجة بشبرا الخيمة، بداخلها نصف طن لحوم وكبده منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام الآدمي، تم التحفظ علي المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث التموين بالقليوبية، تفيد قيام المدعو "احمد..س. ف" 37 سنة، مالك ثلاجة لتقطيع وحفظ اللحوم بدون ترخيص من الجهات المعنية والرقابية والكائن دائرة قسم أول شبرا الخيمة، لحيازته لحوم مستوردة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى (مجهولة المصدر) وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية وهمية ومثبت عليها تواريخ إنتاج لاحقة لشهر يونيو لسنة 2018 .

تم اخطار اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، وتم مداهمة الثلاجة المتحرى عنها بالاشتراك مع لجنة فنية بيطرية أسفرت عن ضبط 150 طبق لحوم مقطعة بإجمالى وزن 110 كجم، و30 طبق كلاوى بإجمالى وزن 14 كجم دون بيانات، و130 طبق بوفتيك بإجمالى وزن 120 كجم إنتاج يونيو 2018، و540 طبق لحوم مفرومة بإجمالى وزن 250 كجم إنتاج يونيو 2018، و20 طبق كبدة بإجمالى وزن 8 كجم دون بيانات، و60 طبق عرق لحوم بإجمالى وزن 80 كجم دون بيانات، بإجمالى مضبوطات 582 كجم .

وقد ورد تقرير الفنى البيطرى يفيد أن المضبوطات من كبد ولحوم  يوجد تغير واضح فى الخواص الطبيعية وتهدك بالانسجه وتغير فى اللـون والرائحة وغير صالحة للاستخدام الادمى والحيوانى.

تم التحفظ على المضبوطات جميعها تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال المتهم  أقر بارتكابه الواقعة، وجارٍ عرض  المحضر والمتهم على النيابة العامة؛ لاتخاذ اللازم.


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