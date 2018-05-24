«الأعلى للإعلام» يهدد DMC

24 مايو 2018 - 03:50 م

هدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب مكرم محمد أحمد، فضائية DMC بغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لعدم التزامها بقرارات المجلس بتحديد 3 فواصل إعلانية فقط في العمل الرمضاني الواحد.

وتابعت لجنة الرصد والتقييم الإعلامي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، دراما رمضان منذ بدء عرضها، للوقوف على مدى التزام تلك الأعمال بـ3 فواصل إعلانية، حسبما أعلن المجلس في القرار الذي توعد فيه بغرامة 100 ألف جنيه على القنوات المخالفة.

وتبين من عمليات الرصد الأولية، أن الحلقة الخامسة من مسلسل "نسر الصعيد" الذي يذاع علي قناة "DMC " زاد فيها عدد الفواصل الإعلانية إلى 4 فواصل تتراوح مدة كل منها من 7 إلى 10 دقائق، بينما لم يلتزم مسلسل "الرحلة" الذي يذاع ذات القناة في الحلقة السابعة بالفواصل الإعلانية، إذ تم إذاعة 4 فواصل إعلانية.

وفي مسلسل "ضد مجهول" الذي تبثه قناة "الحياة" التزمت الحلقة الخامسة من المسلسل بـ3 فواصل إعلانية، واستغرق كل فاصل 10 دقائق، كما التزم مسلسل "لعنة كارما" الذي يذاع على قناة "النهار دراما"، في الحلقة الثامنة بـ3 فواصل إعلانية مدة أول فاصل 6 دقائق وثاني وثالث فاصل 7 دقائق لكل منهما.

أما مسلسل أيوب الذي يذاع علي قناة الحياة، فقد التزم في حلقته السابعة بـ"3" فواصل إعلانية، واستغرق الفاصل الإعلاني من 12 إلى 14 دقيقة.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر قرارا بضرورة التزام القنوات بـ3 فواصل إعلانية في العمل الرمضاني الواحد، وتكثيف الإعلانات قبل وبعد المسلسل، مهددا بغرامة 100 ألف جنيه على القنوات المخالفة.