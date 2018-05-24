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إصابة فران ونجله وموظف في مشاجرة بسبب أدخنة مخبز بقليوب

قبلي وبحري

ارشيفية
ارشيفية

علي إسماعيل

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أصيب فران ونجله وموظف في مشاجرة بسبب انبعاث الادخنة من مخبز فنشبت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة فقام الطرفان بالتعدي علي بعضهم بالضرب، تم نقل المصابين لمستشفي قليوب العام، وتحرر محضر بالواقعة.

كان قد تبلغ لمركز قليوب بحدوث مشاجره ومصابين بناحية سنديون - دائرة المركز.

بالانتقال والفحص بتين حدوثها بين كل من طرف أول "محمد. م. ع" 56 سنة - موظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهره الكبرى ومقيم سنديون  دائرة المركز، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، وضبط بحوزته طبنجة صوت وعدد 4 طلقه وفارغ طلقه من ذات العيار.

وطرف ثان "أحمد. م. م" 54 سنة - فران ومقيم ذات الناحيه، مصاب بسحجات متفرقه بالجسم، ونجله "محمد" 28 سنة - فران ومقيم ذات الناحيه، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، وتم نقل الطرفين لمستشفى قليوب العام وغادروها عقب تلقى العلاج اللازم.

وذلك لحدوث مشاده كلاميه بين الطرفين بسبب تضرر الأول من انبعاث الادخنه من المخبز الخاص بالثانى تطورت لمشاجره تعدى خلالها كل طرف على الاخر بالضرب وإحداث ما بهما من إصابات.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط طرفى المشاجره، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 10335 جنح مركز قليوب لسنة 2018م، وجارى العرض على النيابه العامه.


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