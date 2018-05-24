  • الخميس 24 مايو 2018
  • بتوقيت مصر03:42 م
بحث متقدم
لجان امتحان (أرشيفية)

الأزهر: هذا حكم إفطار الطلاب خلال الامتحانات

صورة الخبر

هذا ما يحدث للمسلمين داخل السجون الأمريكية

قائمة الخطيب

اجتماع طارئ لـ"الأهلي"

وائل عباس

مستشار مرسى للإخوان: شتيمة وائل عباس كشفت أخلاقكم

أبو مازن

تهديد إسرائيلي جديد لأبو مازن

محمد صلاح

هجوم مدريدي على "صلاح" قبل نهائي أوروبا

تذكرة المترو

بالأرقام.. المترو لا يخسر والزيادة لإنشاء محطات جديدة

القذافي

350 مليون يورو ميزانية خاصة للقذافي

احمد ماهر

أحمد ماهر: هؤلاء هم الدواعش

مشاري بن راشد

هجوم علي مشاري بن راشد : خليك في الأذكار

الأزهر: هذا حكم إفطار الطلاب خلال الامتحانات

آخر الأخبار

لجان امتحان (أرشيفية)
لجان امتحان (أرشيفية)

وكالات

أخبار متعلقة
#

انخفاض عدد المتسربين من الامتحانات الإعدادية بالغربية لـ95 طالبًا فقط

#

ضبط 2300 حالة غش ارتكبها معلمون في مدارس وكليات

#

لجنة الممتحنين تنظر شكاوى الطلاب عن صعوبة الامتحان

#

وزير الشباب: هذا أفضل إنجاز رياضي خلال 2017

امتحانات

طلاب

رمضان

ردت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع لمشيخة الأزهر، على مناشدات بعض أولياء الأمور بجواز الإفطار لأبنائهم الذين يمرون بفترة امتحانات في رمضان.

وحذر مجمع البحوث، في فتوى له، من تساهل الطلاب الممتحنين في نهار رمضان وقيامهم بالإفطار بحجة الامتحان.

وقال مجمع البحوث، إنه لا يجوز الإفطار في رمضان طالما كنت قادرا على الصيام، ولو أفطرت كنت عاصيًا آثما، وقال الله تعالى  (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)، وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ?: "مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ مِنَ اللَّهِ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، وَإِنْ صَامَهُ"، فاستعن بالله عز وجل، وأدِ ركن الصيام الذي عليك لعل الله يوفقك في امتحاناتك.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يهرب آثار مصر بهذه الجرأة ؟

جمال سلطان

علاقة "الأوربي" ونظيره "الأمريكي" بالإسلام والمسلمين

محمود سلطان

المعلن المضحوك عليه

فراج إسماعيل

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

*حكايتي .. وابتسامة هوليود (1)*

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» «كوبر» يكشف موعد إعلان القائمة النهائية لكأس العالم
» إسماعيل: تكثيف الجهود للقضاء على فيروسC نهائيًا
» تحرير 30 محضر غش في تجارة بنها
» عبد الرحيم علي: مصر تحتاج وزيرًا للسعادة
» بالصور.. عارضة أزياء تتحول إلي راعية أغنام
» تعرف على حالة الطقس غداً
» جلوس الأم المتوفاة على مكتب المدير في العمل فرح
» متصلة: زوجى بيفطرني في رمضان
» أحمد موسي لـ"جمال عيد": "بلاش كذب"
» منع "ترامب" من حجب المغردين علي "تويتر"
» بالفيديو.. موقف محرج لمندوبة الولايات المتحدة

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • مغرب

    06:54 م

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
القصة الكاملة للحرب على الشيخ الشعراوي
أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمي باسم المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق
مصريون يحلمون بالعودة لمصر
تمر رمضان
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"