الأزهر: هذا حكم إفطار الطلاب خلال الامتحانات

24 مايو 2018 - 03:22 م

ردت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع لمشيخة الأزهر، على مناشدات بعض أولياء الأمور بجواز الإفطار لأبنائهم الذين يمرون بفترة امتحانات في رمضان.

وحذر مجمع البحوث، في فتوى له، من تساهل الطلاب الممتحنين في نهار رمضان وقيامهم بالإفطار بحجة الامتحان.

وقال مجمع البحوث، إنه لا يجوز الإفطار في رمضان طالما كنت قادرا على الصيام، ولو أفطرت كنت عاصيًا آثما، وقال الله تعالى (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)، وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ?: "مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ مِنَ اللَّهِ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، وَإِنْ صَامَهُ"، فاستعن بالله عز وجل، وأدِ ركن الصيام الذي عليك لعل الله يوفقك في امتحاناتك.