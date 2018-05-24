أمن الغربية يكشف لغز سرقة جواهرجى المحلة

24 مايو 2018 - 03:19 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من تحديد وضبط اثنين من مرتكبى واقعة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من جواهرجى بالإكراه بدائرة مركز شرطة المحلة.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العميد مأمور مركز شرطة المحلة بورود بلاغ من المدعو ميخائيل.ع.م بأنه عقب خروجه من محل الذهب خاصته بقرية صفط تراب بدائرة المركز سالكًا طريق ترابى بسيارته الملاكى توقفت أمامه سيارة ملاكى لا يعرف بياناتها بشكل مفاجئ حيث اصطدم بها من الخلف ثم ترجل منها شخصان وفوجئ بأحدهما استقل سيارته وفر بها هاربًا تحت التهديد بسلاح أبيض وبداخلها حقيبة بها بعض المشغولات الذهبية.

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من المدعو محمود.إ.ا- المدعو أبو المجد.ا.م- المدعو تامر.ف.ر- المدعو عصام.ر.ع- المدعو تامر.ص.ا، 36 سنة- المدعو إبراهيم.ع.م وأثناء استكمال إجراءات البحث تم العثور على السيارة رقم ( د ى 8325) الخاصة بالمجنى عليه أمام عزبة دخميس دمرو بدائرة المركز على جانب الطريق.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الأول والثانى وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين الهاربين باستخدام سيارة مملوكة للمتهم الثانى، وأخرى مستأجرة بمعرفة المتهم الثالث وأن المتهم الأول قام برصد تحركات المجنى عليه.

تم ضبط السيارة رقم (3179 ل د ج) المستخدمة فى ارتكاب الحادث ومبلغ مالى (11 ألف جنيه) من متحصلات السرقة بحوزة المتهم الثانى وأضافا بأن المشغولات الذهبية بحوزة المتهم الثالث الهارب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين.

